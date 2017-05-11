GÖZTEPE VE KARŞIYAKA STATLARI İHALEYE ÇIKIYOR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, Göztepe ve Karşıyaka statlarının yapım ihalesinin gelecek ay gerçekleştirileceğini söyledi.

Turan, yaptığı açıklamada, iki yeni stat için sürecin başladığını belirterek, "Mart ayında yapılan yeterlilik ihalelerinin ardından Göztepe Stadı'nın yapım ihalesi 14 Haziran'da Karşıyaka Stadı'nın ise 15 Haziran'da yapılacak." dedi.

Türkiye'de 19 stat yaptıklarını ve bunlardan 8'ini tamamladıklarını kaydeden Turan, "Şu anda İzmir ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. İki köklü ve tarihi kulübümüz olan Göztepe ve Karşıyaka için iki ayrı modern stat inşa edeceğiz. Mart ayı içinde projeler için ön yeterlilik ihalesini yapmıştık. Ardından planlar üzerinde bazı itirazlar olmuştu. Bu sorunların çözülmesinin ardından yapım ihalesi için tarih belirledik." diye konuştu.

İzmir'deki iki stadın, modern yapıları ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı olacağını anlatan Turan, "Göztepe Stadı'nın yapım ihalesini, kulübün kuruluş yıl dönümüne denk 14 Haziran'da saat 14.00'te yapacağız. Karşıyaka Stadı ihalesi ise 15 Haziran'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

- Şehirlerle bütünleşik statlar

İspanya'nın Barcelona takımının maçlarını oynadığı stadın aynı zamanda bir turizm ayağı da olduğuna dikkati çeken Ergün Turan, Göztepe ve Karşıyaka statları sadece altyapısı ve inşaat kalitesiyle değil, sosyal donatılarıyla şehre değer katacağını vurguladı.

Yapımına başlanacak toplam 35 bin kapasiteli iki stadın yeni bir yaşam alanı olarak şehirle bütünleşeceğini aktaran Turan, "Göztepe ve Karşıyaka'nın yeni statlarındaki proje alanının tarihi-kültürel miras değeri ile İzmir'in kentsel dinamiklerini baz alarak hazırladık. İçerisinde katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri olacak." açıklamasında bulundu.

- TOKİ'den UEFA standartlarında 19 stat

Türkiye genelinde 19 stadın inşaatına devam ettikleri belirten Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde böyle bir üretim kapasitesi yok. Bir ülkede 40 bin koltuklu bir stat yapıldığında, o ülkeyle alakalı büyük bir hadisedir. TOKİ tarafından inşa edilen statlarda Avrupa'daki birçok statta olmayan özellikler bulunuyor. Bu statlarla cumhuriyet tarihinde yapılmış toplam yatırımdan daha fazla yatırım, son 3-4 yıl içinde gerçekleştiriliyor. Büyük sevinç duyuyorum çünkü gerçekten önümüzdeki kuşaklar, 20-30 yıl boyunca belki de bu işle bir daha uğraşmayacak. Önümüzdeki 20-30, belki 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde."