TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
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TFF 1. LİG: 33. HAFTA HAKEMLERİ

TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri

TFF 1. Lig'de 33. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 33. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasındaki tamamı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Ümraniyespor-Altınordu: Serkan Tokat

Göztepe-Samsunspor: Arda Kardeşler

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

Adana Demirspor-Sivasspor: Serkan Çınar

Manisaspor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

Elazığspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Tolga Özkalfa

Giresunspor-Denizlispor: Ali Şansalan

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: Mustafa Öğretmenoğlu
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