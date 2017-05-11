ÖZBEK, TUDOR KARARINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarına devam edeceklerini söyledi.

Özbek, Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna yaptığı açıklamada, Hırvat teknik adamın yeni sezonda da takımın başında olacağını dile getirerek, "Kesin olarak Tudor ile devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun Igor Tudor ile devam edeceğiz." dedi.

Yeni sezonda kadrolarına çok sayıda futbolcu dahil edeceklerini belirten Özbek, "En az 6-7 oyuncu transfer edeceğiz. Stoper, sağ ve sol bek ile forvette eksiğimiz var. İyi bir golcü arıyoruz. Cenk Ergün şu anda yurt dışında. Eren Derdiyok de çok önemli bir oyuncu. Eren ile yarışabilecek bir golcü üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, Tudor'un göreve gelmesiyle takımın çalışma şeklinde değişiklik olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışıyoruz. Bu projeye uygun, daha çok koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak için çabalıyoruz. Transfer listemizi buna göre yapacağız. Alacağımız futbolcular Galatasaray'ın şanına ve şöhretine layık oyuncular olacak. Geçmişte bu konularda hatalar yaptık, bu sene benzer hataları yapmamak için şartlandık. 'Yıldız transferi yapacağız.' dediğiniz zaman farklı manalar çıkıyor. Galatasaray'a yakışan transfer yapacağız."

Eski futbolcuları Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Özbek, "Burak, Galatasaray'da oynamış önemli bir futbolcu. Öyle bir teklif gelirse, buyursun gelsin. Galatasaray'da oynamak istiyorsa o kadar önemli bir futbolcuya kim 'hayır' der." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fabio Coentrao, Jackson Martinez ve Alvaro Negredo gibi yıldız futbolcuların transfer listelerinde olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili "Yalanlamadığınıza göre bu haberleri doğruluyorsunuz." değerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediğiniz gibi olsun." karşılığını verdi.

- "Sneijder önemli bir oyuncumuz"

Dursun Özbek, son dönemde eleştirilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e sahip çıkarak, "Sneijder marka ve yıldız bir futbolcu. Galatasaray'da bir yıl daha kontratı var ve önemli bir oyuncumuz. Kadromuzdaki iyi oyuncularla elbette devam etmek isteriz. Sneijder de gayet iyi oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Armindo Bruma'nın kontratını uzatmak istediklerini anlatarak, "Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için kendisi ve menajeriyle görüştük. Bruma, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Uzun yıllar hizmet edebilecek kapasitede. Görüşmelerimizde bir iki konu kaldı. Onları da halledip, kontratını herhalde 4 ya da 5 yıl uzatacağız." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Özbek, kardeşi Mehmet Özbek'in Galatasaray Sportif AŞ'deki yöneticiliğinin devam ettiğini ancak futbolla ilgili görevlerini bıraktığını aktardı.

Dursun Özbek, Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile yollarına devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.