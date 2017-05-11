AVRUPA LİGİ EN İYİ 5'İNDE 2 FENERBAHÇELİ

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynayacak Fenerbahçe'den Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh, sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen 2016-17 sezonunun en iyi 5'leri, Avrupa Ligi'nin internet sitesinden açıklandı.

Sakatlığı yüzünden 13 normal sezon maçı kaçırmasına rağmen 3-0 kazandıkları Panathinaikos serisiyle beraber 14,5 sayı, 3,9 asist ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Fenerbahçe'nin Sırp gardı Bogdan Bogdanovic, kariyerinde ilk defa Avrupa Ligi'nin en iyi 5'ine girdi.

Üst üste 3. kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yükselen Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh da ikinci en iyi 5'e girdiği 2015-16 sezonundan sonra bu yıl da en iyi 5'e seçildi. Maç başına 12 sayı atan Udoh, 7,6 ribaunt ve 2,1 blok ortalamalarıyla iki kategoride de ligin lideri oldu.

En iyi 5'te Bogdanovic ve Udoh'un yanı sıra Real Madrid'den Sergio Llull, CSKA Moskova'dan Nando De Colo ve Olympiakos'tan Georgios Printezis kendilerine yer buldu.

- Dunston ve Wanamaker, ikinci en iyi 5'te

Anadolu Efes'in ABD'li pivotu Bryant Dunston ve Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li gardı Brad Wanamaker, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nin en iyi 5'lerine girmeyi başardı.

Dunston ve Wanamaker, CSKA Moskova'dan Milos Teodosic, Brose Bamberg'den Nicolo Melli ve Real Madrid'den Gustavo Ayon'la beraber 2016-17 sezonunun ikinci en iyi 5'inde yer aldı.

Wanamaker, Dunston'ın 10,7 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladığı sezonda, maç başına 16,7 sayı, 4,6 asist, 3,1 ribaunt ve 1,5 top çalma üretti.