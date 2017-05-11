İşte forma satış rakamları
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İŞTE FORMA SATIŞ RAKAMLARI

İşte forma satış rakamları

El Mundo Avrupa'nın en çok forma satan 20 takımını açıkladı. İlk 20'de Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor.

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El Mundo Avrupa'nın en çok forma satan 20 takımını açıkladı. İlk 20'de Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor.

İşte en çok forma satışı yapan 20 takım:

1) Manchester United: 1 milyon 750 bin

2) Real Madrid: 1 milyon 650 bin 

3) Barcelona: 1 milyon 278 bin

4) Bayern Münih: 1 milyon 200 bin

5) Chelsea: 899 bin 

6) Liverpool: 852 bin

7) Arsenal: 835 bin

8) PSG: 526 bin

9)Juventus: 452 bin

10) Borussia Dortmund: 393 bin

11) Galatasaray: 368 bin

12) Fenerbahçe: 365 bin

13) Manchester City: 342 bin

14) Marsilya: 335 bin

15) Tottenham Hotspur: 268 bin

16) Milan: 200 bin

17) İnter: 199 bin

18)Schalke 04: 184 bin

19) Lyon: 177 bin

20) Atletico Madrid: 173 bin
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