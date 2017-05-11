İŞTE FORMA SATIŞ RAKAMLARI

El Mundo Avrupa'nın en çok forma satan 20 takımını açıkladı. İlk 20'de Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor.
İşte en çok forma satışı yapan 20 takım:
1) Manchester United: 1 milyon 750 bin
2) Real Madrid: 1 milyon 650 bin
3) Barcelona: 1 milyon 278 bin
4) Bayern Münih: 1 milyon 200 bin
5) Chelsea: 899 bin
6) Liverpool: 852 bin
7) Arsenal: 835 bin
8) PSG: 526 bin
9)Juventus: 452 bin
10) Borussia Dortmund: 393 bin
11) Galatasaray: 368 bin
12) Fenerbahçe: 365 bin
13) Manchester City: 342 bin
14) Marsilya: 335 bin
15) Tottenham Hotspur: 268 bin
16) Milan: 200 bin
17) İnter: 199 bin
18)Schalke 04: 184 bin
19) Lyon: 177 bin
20) Atletico Madrid: 173 bin