TAŞDEMİR: "YOL HARİTAMIZA, YÖNETİM KARAR VERECEK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Gönlüm ister ki, imkanlar el versin kendi kulübümüzde devam edelim. Kulübümüzle mukavelemiz var diye kesin bir şey söylemek zor." dedi.

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2. Lig Kırmızı Grup’u zirvede bitirip 4 yıl sonra 1. Lig’e geri dönen Ankaragücü’nün hocası, “Taraftar, yönetim ve futbolcular... Hep beraber büyük bir aile olduk. Bu camiaya böyle şampiyon olmak yakışır" dedi.



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Transfer yasağımız vardı. Yönetim bu sıkıntıların biteceğini söyledi ve her şey istediğimiz gibi gitti. Maddi imkansızlıklar, bizi her şeyden çok daha fazla yordu. Devre arasında çok önemli bir oyuncumuzu, Onur Atasayar’ı satmak zorunda kaldık Bursaspor’a. Oyuncularımızın maaşlarının ödenmesi için böyle bir şey yapmak zorundaydık” dedi.

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Taşdemir, sözlerine şöyle devam etti:



‘Kalmak istiyorum ama...’



“Mağlup bile olsanız, Ankaragücü’nde camianın tek istediği saha içindeki mücadelinizi görmek. Bence gördüler. Gümüşhane maçında yenildiğimiz halde dönüşte bizi 10 bin kişi karşıladı. 2 Lig’de eğer ki mücadele kısmını ön planda tutmazsanız dezavantajlı konuma düşerseniz. Ayrıca mağlup duruma düşerseniz maç bitiyor. Yere yatanlar, oyuna girip çıkanlar, zaman geçirmeye yönelik hareketlerden maçlar oynanmıyor. Buradan sonraki yol haritamıza başkanımız ve yönetimimiz karar verecek. Biz de oturup bakacağız. Ya kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da Ankaragücü’ne dışarıdan elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Gönlüm ister ki, imkanlar el versin kendi kulübümüzde devam edelim. Kulübümüzle mukavelemiz var diye kesin bir şey söylemek zor. Yönetimimizin alacağı kararlar sonrası imkan olursa Ankaragücü’nde devam edeceğim. Bu başarı zorluklarla kazanılmış bir başarı. Emeği geçen herkese teşekkürler.”