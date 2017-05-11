ÜMİT ÖZAT: "4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gençlerbirliği'nde sözleşmesi 2 yıl uzatılan Ümit Özat, "Aslında çok öncesinden aramızda söz kesmiştik ama kısmet bugüneymiş." dedi.

İLİŞKİLİ HABER Sözleşme uzatıldı, ortalık karıştı...

Ümit Özat, başkent ekibinin yöneticileriyle daha önce konuştuklarını ve gelecek sezona ilişkin planlama çalışmasına başladıklarını söyledi.

Yeni sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Özat, bundan sonra yaptıklarının daha iyisini gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Özat, yönetimin gelecek sezondan beklentilerinin bulunduğunu ve daha iyisini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten transferlere başladık. İlk olarak Ahmet İlhan'ı aldık. Bunun evvelinde Sırbistan, Danimarka, Fransa ve İsveç'e giderek yaklaşık 15'in üzerinde maç izledim. Bütçemize uyacak, gidecek oyuncuların yerini dolduracak, hem Türk futboluna hem Gençlerbirliği'ne faydalı olacak oyuncuları araştırmaya devam ediyoruz. 4-5 transfer yapacağız. İnşallah onlarla daha da güçlenip, seneye daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz."

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, Özat ile 2 yıl daha "devam" dedi

"Günah keçisi her zaman antrenörlerdir"

Futbolda kulüp ve teknik ekipler arasında sözleşmelerin imzalanıp uzatıldığını ancak bazı durumlarda sürenin dolması beklenmeden ayrılıkların yaşanabildiğini vurgulayan Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha önce söz kesmemize rağmen biraz da nazardan sakındım. Bugüne kalmasını, çok erken açıklanmasını istemedim. Biz hep kalacakmış gibi çalışıyoruz. Antrenörler böyledir, uzun yıllar kalacakmış gibi çalışır, yarın gidecekmiş gibi de bavulu hazırdır. Bizim aklımızdan çok şey geçiyor. İnşallah aklımızdan geçeni bu kulübe yaşatırız. Kulübü daha iyi yerlere getiririz."