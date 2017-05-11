AASKF'NİN 15. BAŞKANLAR KURULU ALANYA'DA YAPILDI

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 19 Mayıs‘ın spor kompleksi olarak değerlendirilmesi noktasında girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Foto Albümü AASKF'nin 15. Başkanlar Kurulu Alanya'da yapıldı 42 FOTO

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 19 Mayıs ‘ın spor kompleksi olarak değerlendirilmesi noktasında girişimlerde bulunduklarını ifade ederek Federasyonun çalışmalarına kulüplerin de desteğinin önemine vurgu yaparak “ Biz güçlü bir aileyiz. Sizlerin desteği çok önemli” dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) 15. Başkanlar Kurulu Toplantısı Alanya’da gerçekleştirildi. Alaiye Otel’de yapılan toplantıya, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Bülent Günen, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi Genel Sekreteri Tahir Çopur, Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hozanlı,Ankara ASKF önceki başkanlarından Oktay Yücel, kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı.

Ankara ASKF 15. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı yönetmek üzere divan üyeleri seçildi. Divan Başkanlığına AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu seçilirken Divan; Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Yıldız ve Ankara ASKF Genel Sekreteri Engin Bozkaya’dan oluştu.

Kandazoğlu: 19 Mayıs ve AKM alanı Spor kompleksi olacak

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 19 Mayıs ‘ın spor kompleksi olarak değerlendirilmesi noktasında girişimlerde bulunduklarını ifade ederek. Federasyonun çalışmalarına kulüplerin de desteğinin önemine vurgu yaparak “ Biz güçlü bir aileyiz. Sizlerin desteği çok önemli” dedi.

Kandazoğlu, göreve geldiklerinden bu yana tesis sorununu çözmek için adımlar attıklarını belirterek, “ Sorun belli. Tesis sıkıntımız var. Çözmek için uğraşıyoruz. Bizler sporu çok iyi anlatmalıyız. Sporun gücünü her yerde anlatmalıyız. ” diye konuştu.

Kandazoğlu, 19 Mayıs alanını gezdiklerini ve durum vaziyet planı çıkarılması için değerlendirmeler yaptıklarını ifade ederek, “ 19 Mayıs ve AKM alanının spor kompleksi olarak değerlendirilmesi noktasında düşüncelerimizi anlattık. Her fırsatta dile getirdik. Son olarak da Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk’ün de yeraldığı bir heyetle 19 Mayıs alanını gezerek durum tespiti yaptık. 19 Mayıs’la ilgili durum vaziyet planı çıkarıldı. Orada 5 adet futbol sahası olmasını istedik. Ayrıca kulüplerimizin kullanabileceği odaların olmasını istedik. ASKF merkez binası ve Taban Birliklerimizin de kullanabileceği bir yer olmasını söyledik. “ dedi.

Kandazoğlu, 19 Mayıs alanının spor alanı olarak değerlendirilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifadesinin olduğunun altını çizerek, “ İnşallah çok güzel sonuçlar alacağız. 19 Mayıs Stadı altındaki kulüplerimizin de mağdur edilmemesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Burada sadece bizim çalışmalarımız yeterli değil. Biz güçlü bir aileyiz. Sizlerin de desteği çok önemli. Gücümüz oldukça fazla. Bunu hissettirmeliyiz. Amacımız tüm kulüplerimizin barınabileceği yerler temin etmek. “ dedi.

Kandazoğlu, kulüp başkanlarının kendi sorunlarına sahip çıkması gerektiğine de vurgu yaparak, “ Biz federasyon olarak sizlerin sorunlarını çözmekle mükellefiz. Biz istiyoruz ki kulüp başkanlarımız gelsin sorunlarımızı birlikte çözelim. Bu federasyon hepimizin. Burada çok şey konuşuluyor, tartışılıyor. Bunların kulüp başkanlarına iletişiminde sorunlar yaşanıyor. Biz bunun dışında sadece kulüp başkanlarımızın olduğu bir toplantı düzenleyeceğiz. “ diye konuştu.

Kandazoğlu 13 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulda spor kulüplerinden kendilerine destek olmalarını istedi.

Kandazoğlu’nun konuşmasından sonra sırasıyla, Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hozanlı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ankara Şubesi Genel Sekreteri Tahir Çopur, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Bülent Günen, Ankara ASKF önceki Başkanlarından Oktay Yücel, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, birer konuşma yaparak Ankara amatör ailesinin bu birlikteliğinin önemli olduğuna, yakalanan bu birlik ve beraberliğin sorunların çözümünde olumlu bir etken olduğuna vurgu yaptılar.

Kulüp başkanları söz aldı

Başkanlar Kurulu Toplantısı ikinci oturumunda kulüp başkanları ve temsilcileri yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sundular; Lalahanspor Kulüp Başkanı Bekir Ataol, Ulubeyspor Kulüp Başkanı Ali İhsan Ceylan, Onbirateşspor Kulüp Başkanı Harun Reşit Şahiner, Çınarspor Kulüp Başkanı Tahsin Serdaroğlu, Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Bülbül, Ulus Fatih Spor Kulüp Başkanı Yalçın Yuna, Keçiören Yıldızspor Kulüp Başkanı Levent Kılıç, Pınarspor Kulüp Başkanı Necati Özden, Volkan Yıldırımspor Kulüp Başkanı Volkan Yıldırım ve Önderspor Kulübü adına Necmettin Özcan söz alarak sezon içerisinde müsabakalarda yaşanan sorunları dile getirdiler.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu seminerin gelenekselleşen futbol turnuvası da yapıldı. Turnuva Finalinde Mavi Takım ile Sarı Takım Başkanlar Kurulu Kupası için kapıştılar. Maçı 3-1 kazanan Sarı Takım Başkanlar Kurulu Kupasının sahibi oldu.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

Sonuç Bildirgesi;

Federasyonumuz, üye spor kulüplerimiz arasında centilmenlik, anlayış, hoşgörü, ilgi ve desteğin daha verimli hale getirilmesi amacıyla, Tüzüğümüzün ilgili Maddesi gereğince Amatör sporun sorunları, gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk Sporuna kazandırılması için 15. Başkanlar Kurulu toplantısı Alanya / Antalya’ da yapılmıştır.

Yapılan Toplantı sonucunda;

1-) Başkanlar Kurulu Toplantılarının, Ankara Amatör Spor Camiasına kattığı değerler göz önünde bulundurularak, önümüzdeki sezonlarda yapılması planlanan toplantılara Federasyonumuza Üye Spor Kulüplerimizin mutlaka Başkan veya zorunlu hallerde Yöneticilerinin katılımın sağlanması,

2-) Ankara ASKF Yönetmeliğinin öncelikli olarak hazırlanıp, hayata geçirilmesinin sağlanması,

3-) Ankara’ya yapılacak olan yeni stadın inşaat aşamasında, 19 Mayıs Stadı altında yer alan spor kulüplerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi adına günümüze kadar sürdürülen girişimlerin sonuç alınıncaya kadar devam ettirilmesinin sağlanması,

4-) Üye kulüplere maddi kaynak yaratılması için gerekli girişimlerde bulunulması, şehrimizin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile görüşmeler yapılarak sağlanacak kaynağın yasa garantisinde olması,

5-) 1. Transfer döneminde forma giymiş sporcuların 2. Transfer döneminde transfer serbestliğinin kaldırılması için TFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,

6-) Federasyonumuz ve taban birlikleri arasındaki iş birliğinin devam ettirilmesi, özellikle hakem camiamızla ilgili sorunların sağlıklı iletişimle çözümünün sağlanması, bu hususta tüm birliklerin aynı hassasiyeti göstermelerinin temin edilmesi.

7-) Sezon içerisinde Fair-play ve centilmenlik çerçevesindeki davranışların takdirinin sağlanması,

Ankara Amatör spor Kulüpleri Federasyonunca organize edilen Başkanlar Kurulu Toplantısının spor kulüplerimizin başkanları, yöneticileri ve kulüplerin yönetim kurulları tarafından temsilen katılmaları istenilen spor adamları ile taban birliklerimizin başkan ve temsilcileri arasında tanışma, karşılıklı saygı ve sevginin geliştirilmesi ve bu pozitif davranışların neticesinde Fair-Play anlayışının yaygınlaştırılmasına, bu güzel ortamın müsabakalarda da devam etmesine, yapılan toplantıda amatör spor kulüplerimizin ve Ankara amatör sporunun sorunlarının tartışılması ve çözüm önerilerinin paylaşılması gibi konularda çok faydalı olduğu ve bu tür organizasyonların devam etmesini, bu organizasyonu düzenleyen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Sayın Başkanı Murat Kandazoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz.

Başkanlar Kurulu Toplantısı; sonuç bildirgesi olarak konuşmacı ve katılımcılar tarafından kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

ANAYURT GAZETESİ - A. CEVAT UĞRAŞ

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