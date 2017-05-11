Sözleşme uzatıldı, ortalık karıştı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÖZLEŞME UZATILDI, ORTALIK KARIŞTI...

Sözleşme uzatıldı, ortalık karıştı...

Gençlerbirliği'nde taraftarın tepkisi sonrası yönetimin alelacele Ümit Özat ile sözleşmeyi uzattığını açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu...

1478 Okunma

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'ın Beyaz TV'de bir programa attığı mesaj sonrası ortalık gerilmişti. Ümit Özat'ın ve taraftarın karşılıklı açıklamaları sonrası dün Ümit Özat ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığının açıklanması Kulübün Resmi Sosyal Medya hesaplarında yorum patlamasına sebep oldu.

Kulübün resmi hesaplarında yapılan yorumları sizler için derledik...

Siz de yorumlarınız ile Ümit Özat'ın sözleşmesini uzatılmasını nasıl değerlendirdiğinizi bizimle paylaşabilirsiniz...

FACEBOOK

Kulübün Facebook sayfasında yayınlanan tüm yorumları okumak için tıklayınız...

TWİTTER

Kulubün Resmi Twitter sayfasında yazılan yorumları okumak için tıklayınız...

İNSTAGRAM

Kulübün Resmi İnstagram sayfasında yapılan yorumları okumak için tıklayınız...
Gençlerbirliği, U21 takımını 3-1 ile geçti
5
Murat Cavcav: "Serdar Gürler ister kalır, ister gider"
1
Gençlerbirliği U19 takımı, 3.'lük kupasını aldı
Başkent takımları ligin kaderini belirleyecek
3
Gençlerbirliği, Özat ile 2 yıl daha "devam" dedi
4
Kulusic'ten Özat'a: "Amele!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿