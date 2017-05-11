SÖZLEŞME UZATILDI, ORTALIK KARIŞTI...

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'ın Beyaz TV'de bir programa attığı mesaj sonrası ortalık gerilmişti. Ümit Özat'ın ve taraftarın karşılıklı açıklamaları sonrası dün Ümit Özat ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığının açıklanması Kulübün Resmi Sosyal Medya hesaplarında yorum patlamasına sebep oldu.
Kulübün resmi hesaplarında yapılan yorumları sizler için derledik...
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