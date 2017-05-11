SÖZLEŞME UZATILDI, ORTALIK KARIŞTI...

Gençlerbirliği'nde taraftarın tepkisi sonrası yönetimin alelacele Ümit Özat ile sözleşmeyi uzattığını açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu...

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'ın Beyaz TV'de bir programa attığı mesaj sonrası ortalık gerilmişti. Ümit Özat'ın ve taraftarın karşılıklı açıklamaları sonrası dün Ümit Özat ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığının açıklanması Kulübün Resmi Sosyal Medya hesaplarında yorum patlamasına sebep oldu.

Kulübün resmi hesaplarında yapılan yorumları sizler için derledik...

Siz de yorumlarınız ile Ümit Özat'ın sözleşmesini uzatılmasını nasıl değerlendirdiğinizi bizimle paylaşabilirsiniz...

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