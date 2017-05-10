Madrid dev derbi öncesi karıştı
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MADRİD DEV DERBİ ÖNCESİ KARIŞTI

Madrid dev derbi öncesi karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı. Olaylarda Real Madridli 12 taraftar hafif yaralandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı. Olaylarda Real Madridli 12 taraftar hafif yaralandı.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maç için Real Madridli taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen Madridli taraftarların stada gelişinde olaylar çıktı. Real Madridli taraftarları taşıyan otobüse bir grup Atletico Madridli tarafından taş ve şişe atıldı.

UEFA ve Madrid yerel yönetimi tarafından yüksek riskli maç olarak gösterilen derbi müsabakasından önce yaşanan olaylarda Real Madridli 12 taraftarın hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Santiago Bernabeu'da oynanan yarı finalin ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı Vicente Calderon Stadı'nda yaptıkları koreografi ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde, "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazılı pankart açtı.

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