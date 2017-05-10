Karabükspor'da Kerim Zengin sevinci
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KARABÜKSPOR'DA KERİM ZENGİN SEVİNCİ

Karabükspor'da Kerim Zengin sevinci

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

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Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Kerim Zengin, takımla çalışmalara başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı.

Yarı sahada çift kale maç oynayan Kardemir Karabükspor'un idmanı, şut çalışmasıyla tamamlandı. Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Kerim Zengin, iki ay sonra takımla idmanlara başladı.

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