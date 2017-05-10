İpek Soylu çeyrek finalde
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İPEK SOYLU ÇEYREK FİNALDE

İpek Soylu çeyrek finalde

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Hırvat Ana Vrljic'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Hırvat Ana Vrljic'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dunakeszi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü organizasyonda dünya 155 numarası İpek Soylu ile klasmanda 481. basamakta yer alan Vrljic karşılaştı.

Turnuvada bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, 7-5 ve 6-2'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İpek Soylu, çeyrek finalde Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşı karşıya gelecek.

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