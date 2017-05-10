BATALLA VE FATY TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri devam eden Batalla ve Faty, takımdan ayrı çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşuyla başladı. Yarı sahada minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyunu ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri devam eden futbolculardan Pablo Martin Batalla kondisyon salonunda çalışırken, Ricardo Faty ise takımdan ayrı koştu.