GALATASARAY, REAL MADRİDLİ YILDIZIN PEŞİNDE

Galatasaray'da sportif direktör olarak göreve başlayan Cenk Ergün, gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadı. Ergün, Real Madrid'in Portekizli sol beki Fabio Coentrao ile transfer görüşmesi yapmak için İspanya'ya gitti.

Galatasaray'da ligde alınan kötü sonuçlar, Kasımpaşa maçı sonrasında soyunma odasında yaşananlar ve futbolcular ile teknik direktör Igor Tudor arasındaki kriz, camia üzerindeki baskıyı da giderek arttırıyor.

Bu sezonu kayıp olarak gören taraftarlar, tüm bu yaşananların ışığında gelecek sezon için de endişeleniyor.

Yönetim, bu kötü gidişe "dur" demek ve yeniden iddialı bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvadı.

Sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün, Real Madrid'de bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Fabio Coentrao ile görüşmek için İspanya'ya gitti.

Ergün'ün, Madrid ekibinin Atletico Madrid maçının kadrosunda yer almayan Portekizli sol bek ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

2019 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Coentrao, Zidane'ın kadro tercihi arasında yer almıyor.

Galatasaray, Coentrao'yu uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek istiyor. Tersi bir durumda ise kiralık formülünün masaya yatırılması bekleniyor.