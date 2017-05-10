''ŞARTLAR BİZİ PLAY-OFF'A GÖTÜRÜRSE...''

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, siyah-kırmızılı kulüpte düşündüğü hedeflere ulaşmadan ayrılma niyetinin olmadığını söyledi.

Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'a geldiği günden bu yana 3 ayı geride bıraktığını bildirdi.

Geçen haftaya kadar Eskişehirspor'un kendi kaderini çizecek bir pozisyonda bulunduğunu anımsatan Denizli, şöyle konuştu:

"Denizlispor maçıyla bu avantajı kullanamadık. Bütün bunlar bizi hedefimizden şaşırtmaz. Ne yaşanırsa yaşansın öyle ya da böyle ilk gün ne söylediysem o sözümüz mutlaka gerçekleşecek. Eskişehirspor'da düşündüğümüz hedefleri bulmadan buradan ayrılma niyetim yok. Bütün camia iki hafta son düzlüğe kadar bekleyecek. Şartlar bizi play-off'a götürürse oradan da çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz sözü gerçekleştirmeden bu masadan kalkmayacağım. Zorluklar yaşıyoruz. Bu çok doğal, bu zorlukların üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Eskişehirspor camiası ve taraftarımız takımını yanından olsun."

Denizli, Eskişehirspor'a severek geldiğini ve severek çalıştığını dile getirdi.