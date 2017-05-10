ŞANLIURFASPOR 3 PUANA ODAKLANDI

TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'da kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, geçmiş maçları unutarak Manisaspor müsabakasında galibiyete odaklandıklarını söyledi.

Büyükfırat, yaptığı açıklamada, ligde kalma yolunda yakaladıkları avantajı sürdürebilmek için bu hafta deplasmanda oynayacakları Manisaspor maçının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ligde çok kritik maçların oynanacağına değinen Büyükfırat, rakiplerin durumuna bakmaksızın galibiyete odaklandıklarını vurguladı.

Şanlıurfaspor camiasının ligde kalmak için kenetlendiğine dikkati çeken Büyükfırat, "Bizim için hayati önem taşıyan Boluspor maçını kazanarak geride bıraktık, aldığımız o galibiyet bizi umutlandırdı. Geçmiş maçları unutarak Manisaspor karşılaşmasında galibiyete odaklandık. İnşallah Manisa'dan da istediğimiz galibiyeti alarak tüm camiayı sevindirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükfırat, Bolu'da devam eden kamp çalışmalarında sakatlıkları bulunan Artun Akçakın, Berkay Değirmencioğlu ve Batuhan Artarslan'ın tedavilerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.