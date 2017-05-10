FIFA'da kongre zamanı
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FIFA'DA KONGRE ZAMANI

FIFA'da kongre zamanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, 11 Mayıs Perşembe günü Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, 11 Mayıs Perşembe günü Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongre ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Manama'da düzenlenecek.

Bahrain International Exhibition&Convention Centre'da gerçekleştirilecek 67. Olağan FIFA Kongresi'nde TFF'yi UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek.

Kongre, saat 09.30'da başlayacak.

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