BOLUSPOR SON İKİ MAÇA ODAKLANDI

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, kalan iki maçı kazanarak puan cetvelinde ilk 6 içinde kalmak istediklerini söyledi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor karşısında yaşadıkları yenilgiden sonra 33. haftada deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

Ligin bitimine iki hafta kala 50 puanla 5. sırada yer aldıklarını hatırlatan Çarıkçı, "Evkur Yeni Malatyaspor ve Manisaspor maçını kazanarak ilk altı içerisinde kalmak istiyoruz. Bu iki maçı kazanabilecek güçte takımız. Teknik heyete ve futbolculara güveniyorum." diye konuştu.

Takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Çarıkçı, "Son iki haftadaki maçlarda taraftar desteğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak başarıyı yakalarız." ifadesini kullandı.