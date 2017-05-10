Boluspor son iki maça odaklandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR SON İKİ MAÇA ODAKLANDI

Boluspor son iki maça odaklandı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, kalan iki maçı kazanarak puan cetvelinde ilk 6 içinde kalmak istediklerini söyledi.

452 Okunma

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, kalan iki maçı kazanarak puan cetvelinde ilk 6 içinde kalmak istediklerini söyledi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor karşısında yaşadıkları yenilgiden sonra 33. haftada deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

Ligin bitimine iki hafta kala 50 puanla 5. sırada yer aldıklarını hatırlatan Çarıkçı, "Evkur Yeni Malatyaspor ve Manisaspor maçını kazanarak ilk altı içerisinde kalmak istiyoruz. Bu iki maçı kazanabilecek güçte takımız. Teknik heyete ve futbolculara güveniyorum." diye konuştu.

Takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Çarıkçı, "Son iki haftadaki maçlarda taraftar desteğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak başarıyı yakalarız." ifadesini kullandı.

ETİKETLER #Boluspor
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
İşte 33. ve 34. hafta programı
TFF 1. Lig'de görünüm
Çapa yenilgiye rağmen umutlu
Boluspor 0 - Şanlıurfaspor 2
Boluspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿