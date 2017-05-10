Voleybolda özel maç

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar için voleybol maçı düzenledi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş'ın da yer aldığı organizasyona, Konya Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu'ndan özel çocuklar ile TVF Lisesi öğrencileri katıldı.

Özel öğrenciler, TVF Lisesi öğrencileri ile maç yaptı. TVF Başkanı Üstündağ'ın da oynadığı maçı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Hakem Komisyonu'ndan uluslararası hakem Aziz Yener yönetti.

TVF Başkanı Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Tüm engelli kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Onlar bizim gönlümüzde asla engelli değiller. İstedikleri ve destek verildiği sürece onların başaramayacağı şey yok. Bugün burada engelli kardeşlerimizle olmaktan son derece mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.