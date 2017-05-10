"HALKBANK'I İSTANBUL'A TAŞIMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Halkbank'ın Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Bizim tesislerimiz ve altyapımız Ankara'da. Şu an için kulübü İstanbul'a taşımak gibi bir planımız yok. Ancak uzun vadede bu olabilir" dedi.

İLİŞKİLİ HABER Ankara'nın yeni ve taze şampiyonu: Halkbank

Efeler Voleybol Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank'ta, yöneticiler ve oyuncular medya mensuplarıyla buluştu.

Halkbank'ın Ataşehir'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen organizasyonda, Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Tıltak, Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Bayraktar ile Genel Müdür Yardımcısı ve Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu hazır bulundu.

Şampiyonluk kupasının da sergilendiği toplantıda takımdan yardımcı antrenör Taner Atik, oyuncular Emre Batur, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Hasan Yeşilbudak, Mustafa Ramazanoğlu, Faik Samet Güneş, Caner Dengin ve Resul Tekeli yer aldı.

“Kulüp Ankara’da kalacak”

Oyuncular ve teknik heyetle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile Genel Müdür Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Üst üste 2 yıl şampiyon olarak önemli başarı yakaladık. Yorucu geçen sezonun ardından sporcularımız güzel bir tatili hak etti” dedi.

İLİŞKİLİ HABER Şampiyon Halkbank kupasını aldı

Halkbank adının her alanda birincilikle özdeşleştiğini, Türkiye tarihinin de en iyi yönetilen kurumu olduklarını söyleyen Taşkesenlioğlu, "Kulübümüz bizim iftihar kaynağımız. Kuruluşundan bu yana voleybolun gelişimine katkı sağladı. Her zaman ilklere imza attık. CEV Kupası'nı 2013 yılında kazanarak erkeklerde bunu yapan ilk takım olduk. Elde ettiğimiz başarılar, güçlü bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu ekipten gelecek dönemde de beklentilerimiz büyük. İnanıyorum ki yeni başarı hikayeleriyle karşınızda olacağız. Çıtayı yükselttik. Artık hedef en kısa sürede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu” diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, Genel Müdürlüğünü İstanbul'a taşıyan Halkbank'ın, kulübü de İstanbul'a taşıma planı olup olmadığı sorusuna, “Bizim tesislerimiz ve altyapımız Ankara'da. Şu an için kulübü İstanbul'a taşımak gibi bir planımız yok. Ancak uzun vadede bu olabilir." yanıtını verdi

İLİŞKİLİ HABER Şampiyonluk kupası, şampiyon berberde!

Süleymanoğlu: "Önemli olan nerede bitirdiğiniz"

Halkbank Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, sıkıntılı başladıkları sezonda hedefe ulaştıklarını aktararak, "Önemli olan nerede bulunduğunuz değil, nerede bitirdiğiniz." ifadesini kullandı.

Türk voleyboluna önemi katkı sağladıklarına dikkati çeken Süleymanoğlu, şunları söyledi:

“Biz 2013 yılında CEV Kupası'nı kazandığımızda, erkek voleybolunda bu bir ilkti. Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanacağımızı söyledik ve 2014 yılında o kulvarda da final oynama başarısı gösterdik. Ligde 8, kupada 6 şampiyonluğumuz var. Ligleri domine ediyoruz. Sezona sakatlıklarla ve sıkıntılarla başlamıştık. Beş yıldız oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Bu süreçte çokça da eleştirildik ama biz ekibimize inandık. Antrenör değişikliği de takıma olumlu yansıdı. Kupada final oynayıp ligi şampiyon tamamladık. İnanıyorum ki daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız.”

İLİŞKİLİ HABER Halkbank'ın altyapısının çıtası yüksek

Süleymanoğlu, ligde 7. sıraya kadar gerilediklerini ancak inancını hiç kaybetmediğini anlatarak, "Takım olamama durumumuz vardı. Hoca ve oyuncular yeniydi. Biz bu konuda tecrübeliydik ve onları destekledik. İstanbul'da ve Ankara'da konuşma yaptık. Final serisi öncesi de oyundan keyif almalarını, stres yapmamalarını söyledik ve istediğimiz sonucu aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, gelecek sezon için kadro planlaması çalışmalarına başladıklarını ifade eden Süleymanoğlu, "Yabancı oyuncu rotasyonumuz olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz ve yine güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, teknik kadroyu temsilen toplantıya katılan Yardımcı Antrenör Atik, “Hep birlikte camiamıza bu şampiyonluğu kazandırdık. Elde ettiğimiz başarılar, inşallah bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na şampiyonluk kupasını verdi ve 25 numaralı takım formasını hediye etti.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü - Halkbank dayanışması

ETİKETLER