Ersan ile Caner arasında gerginlik!
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ERSAN İLE CANER ARASINDA GERGİNLİK!

Ersan ile Caner arasında gerginlik!

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından iki grup halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte, kaval kemiğindeki ağrı nedeniyle tedavisi süren Demba Ba idmanda yer almadı. Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Tolgay Arslan'a ise takımdan ayrı özel bir çalışma programı uygulandı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ömer Şişmanoğlu, çift kale maça geçilmesinin ardından koşu yaptı.

Öte yandan, antrenmanda genç kaleci Hüseyin Yılmaz'ın yüzüne top çarptı. Bir süre yerde kalan oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti.

Ersan ile Caner arasında gerginlik

Antrenmanın çift kale maç bölümünde siyah-beyazlı oyuncular Ersan Adem Gülüm ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Ersan'ın sert müdahalesiyle yerde kalan Caner, yapılan faule tepki gösterdi. Ersan'ın da Caner'in üzerine yürüyerek tepki vermesi üzerine, araya antrenör Tamer Tuna girdi.

İkili arasında sözlü diyalog bir süre devam ederken, takımların değişmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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