MURAT CAVCAV: "SERDAR GÜRLER İSTER KALIR, İSTER GİDER"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Başkan Cavcav'ın röportajından satırbaşları şu şekilde:

'Hocamıza inancımız sonsuz'

"Ümit Özat hocamızla sözleşme yeniledik. Hocamıza inancımız sonsuz, kendisini çok seviyoruz. Dört dörtlük bir insan. Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş birisi. Yurt dışından izlediğimiz oyuncular var, kadromuzu güçlendirmek ve daha iyi bir Gençlerbirliği istiyoruz. Oyuncu incelemelerimiz devam ediyor"

'Kim şampiyon olursa olsun'

"Beşiktaş ve Başakşehir iyi takımlar. Biz de iyiyiz ve 40 puan topladık. Serdar Gürler'in sakatlığı bizi üzdü, 3 hafta aramızda olmayacak. Serdar'ın yerini dolduracak arkadaşlarımız var. İyi bir futbol sergilemek için İstanbul'a geleceğiz. Kim şampiyon olursa olsun, biz aslanlar gibi çıkıp mücadelemizi edeceğiz"

'Serdar ister kalır, ister gider'

"Serdar Gürler'in Osmanlıspor'a transferi konusunda bizim kulağımıza gelen bir şey olmadı. Sezon sonu mukavelesi bitiyor. Serdar ile henüz bir görüşmemiz olmadı. İster kalır, ister gider. Osmanlıspor'a giderse saygıyla karşılarız"

Kaynak: Ajansspor