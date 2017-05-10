Gençlerbirliği U19 takımı, 3.'lük kupasını aldı
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GENÇLERBİRLİĞİ U19 TAKIMI, 3.'LÜK KUPASINI ALDI

Gençlerbirliği U19 takımı, 3.'lük kupasını aldı

Gençlerbirliği U19 takımı ulaştığı Bölge Şampiyonluğunun ardından, Türkiye Şampiyonluğu için Antalya’da düzenlenen finallere katıldı.

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Gençlerbirliği U19 takımı ulaştığı Bölge Şampiyonluğunun ardından, Türkiye Şampiyonluğu için Antalya’da düzenlenen finallere katıldı.

B Grubunda Bursaspor,Amed Sportif ve Gaziantepspor ile eşleşen başkent ekibi, Amed ve Gaziantepspor’a toplamda 11 gol atarak , rahat bir şekilde rakiplerini geçti ancak Bursaspor’a karşı aldığı 1-0 ‘lık mağlubiyetle liderlik şansını yitirdi.

A Grubunda lider Altınordu’nun gerisinde kalan Trabzonspor ile 3.’lük-4.’lük maçına çıkan Kırmızı Karalı ekip , sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve sezonu Türkiye 3.’sü olarak tamamladı.
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Hikmet eke
10 Mayıs 201716:37
Emeği geçenlere teşekkürler
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