GENÇLERBİRLİĞİ U19 TAKIMI, 3.'LÜK KUPASINI ALDI

Gençlerbirliği U19 takımı ulaştığı Bölge Şampiyonluğunun ardından, Türkiye Şampiyonluğu için Antalya’da düzenlenen finallere katıldı.

Gençlerbirliği U19 takımı ulaştığı Bölge Şampiyonluğunun ardından, Türkiye Şampiyonluğu için Antalya’da düzenlenen finallere katıldı.

B Grubunda Bursaspor,Amed Sportif ve Gaziantepspor ile eşleşen başkent ekibi, Amed ve Gaziantepspor’a toplamda 11 gol atarak , rahat bir şekilde rakiplerini geçti ancak Bursaspor’a karşı aldığı 1-0 ‘lık mağlubiyetle liderlik şansını yitirdi.

A Grubunda lider Altınordu’nun gerisinde kalan Trabzonspor ile 3.’lük-4.’lük maçına çıkan Kırmızı Karalı ekip , sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve sezonu Türkiye 3.’sü olarak tamamladı.