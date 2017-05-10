Ziraat Bankası'nda Milenkoski dönemi
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ZİRAAT BANKASI'NDA MİLENKOSKİ DÖNEMİ

Ziraat Bankası'nda Milenkoski dönemi

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Makedonyalı antrenör Joshko Milenkoski ile anlaştı.

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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Makedonyalı antrenör Joshko Milenkoski ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2011-2012 sezonundan bu yana Türkiye'de görev yapan Milenkoski, Ziraat Bankası Spor Tesisleri'nde, genel sportif direktör Barış Hamaz'ın katıldığı imza töreniyle ekibin yeni antrenörü oldu.

Milenkoski, yaptığı açıklamada, "Hedefleri olan ve Türk voleybolunda marka değeri gün geçtikçe yükselen bir kulüp ile anlaştığım için kendimi mutlu hissediyorum. Yeni kulübümle önemli başarılara imza atmak adına, önümüzdeki sezon elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda A Milli Erkek Takımı'nın da çalıştıran Milenkoski, geçen sezon bir diğer Efeler Ligi ekibi Maliye Piyango'da görev yapıyordu.

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