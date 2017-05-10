BAŞKENT TAKIMLARI LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kalırken, Ankara takımları, hem şampiyonluk hem de küme düşmeme mücadelesinde belirleyici rol üstlenecek.

Sezonu 6. sırada bitirme hedefi bulunan Gençlerbirliği, ligin 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 63 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan ve zirve takibini sürdüren rakibiyle önemli bir maç oynayacak başkent ekibi, 32. haftada ise bir başka önemli maç için sahaya çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, 57 puanla ligin 3. sırasında bulunan Fenerbahçe'yi Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak.

38 puanla ligin 12. sırasında bulunan Osmanlıspor da önemli maçlarda boy gösterecek.

Başkent temsilcisi, ligin 32. haftasında, 52 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor, 33. haftada bu kez, küme düşmemek için mücadele eden Çaykur Rizespor ile Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

Ankara ekibi, ligin son haftasında ise, Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.