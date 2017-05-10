Gençlerbirliği, Özat ile 2 yıl daha "devam" dedi
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GENÇLERBİRLİĞİ, ÖZAT İLE 2 YIL DAHA "DEVAM" DEDİ

Gençlerbirliği, Özat ile 2 yıl daha "devam" dedi

Gençlerbirliği , Teknik Direktör Ümit Özat ile sezon sonuna dek süren sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

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Gençlerbirliği , Teknik Direktör Ümit Özat ile sezon sonuna dek süren sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Özat, bu sezon ligin 11.haftasında İbrahim Üzülmez’in ardından Gençlerbirliği’nin başına geçmiş ve başkent ekibi ile sezon sonuna kadar anlaşmıştı.

Atılan imzaların ardından konuşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav şu açıklamaları yaptı:

“Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun.”
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1
mali
10 Mayıs 201715:12
İlhan Cavcav'ı da eleştirirdik ama en azından futboldan anladıgını bilirdik. Murat Cavcav,büyük hata yaptı. bu adamla devam etmek kulüp değerlerimizi çiğnemektir. seneyede bu gider,Bülent Uygun ile falan anlaşırsınız siz! midemiz bulandı
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