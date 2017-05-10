PLAY-OFF FİNALLERİ İÇİN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Spor Toto 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta play-off finallerinin oynanacağı şehirler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 1. Grup'ta Altay ile Kocaelispor arasında oynanacak final maçının 14 Mayıs Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.
Ligde 3. Grup'ta ise Sakaryaspor ile Diyarbekirspor finalinin 14 Mayıs'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Bu iki maçın ardından Spor Toto 2. Lig'e çıkan iki ekip belirlenecek.
Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son takım 2. Grup'ta 18, 22 ve 27 Mayıs'ta oynanacak olan play-off maçlarından sonra belirleneceği kaydedildi.