KULUSİC'TEN ÖZAT'A: "AMELE!"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın devre arasında takımdan ayrılan Ante Kulusic hakkında dediklerinin yankıları devam ediyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın devre arasında takımdan ayrılan Ante Kulusic hakkında dediklerinin yankıları devam ediyor.

Özat'ın "Kulusic'i gönderdik diye kulübe mektup yazıyorlar 'bunu gönderin' diye. Bu kulüpten Geremi'ler gitti, Kulusic kim arkadaş?" açıklamasını öğrenen tecrübeli oyuncu Kulusic, sosyal medya hesabından başkent ekibinin hocasına cevap verdi.

Ante Kulusic: "Gençlerbirliği klas bir kulüp ama hocası amele"

Ümit Özat'ın bu açıklamasını alıntı yaparak Gençlerbirliği hakkında yorum yapan Hırvat oyuncu, "Klas bir kulüp ama hocası amele..." dedi.

Ümit Özat: "Bunun gibi..."

Devre arasından takımdan gönderdiği Kulusic'in bu cevabını öğrenen Ümit Özat, farklı bir yorumda daha bulundu, Özat, "Ne kadar doğru bir karar verdiğimiz ortada. Bunun gibi ahlak yoksunları ve bunları savunanlar bu kulübe giremeyecek" ithamında bulundu.

Gençlerbirliği taraftarları ayağa kalktı!

Özat'ın bu yakıştırmalarından rahatsız olan Gençlerbirliği taraftarları, kırmızı-siyahlı takımının hocasını topa tuttu. Sosyal medya hesabından yorumlarda bulunan başkent ekibinin taraftarları, Kulusic'in Gençlerbirliği takımı için önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Kulusic kimdir?

Ante Kulusic, 2009 yılında Beştepe Tesisleri'ne adım atmış ve önce Hacettepe'de daha sonra Gençlerbirliği'nde yıllarca forma giyerek takımın kaptanlığına getirilmişti. Ümit Özat'ın takımın başına getirilmesinin ardından devre arasında oyuncu ile sözleşme fesh edildi. Gençlerbirliği taraftarlarının büyük bir sevgi gösterdiği oyuncu, ligin ikinci yarısında Hırvatistan ekibi Rijeka'ya transfer oldu.