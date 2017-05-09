ANKARAGÜCÜ'NDE 15 YIL SONRA GELEN BİR İLK!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü, 15 yıl sonra bir ilk ile tanıştırdı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nde 15 yıl sonra teknik heyet istikrarı sağlandı.

Sezona İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde başlayan Sarı-Lacivertli takım, üst lige çıkma başarısının gösterildiği bu futbol yılının sonuna kadar aynı teknik kadro ile çalışarak Ankaragücü’nün UEFA Kupası’na gittiği 2001-02 sezonunun başından sonuna kadar takımı çalıştıran Ersun Yanal döneminin ardından bir ilk ile tanıştırdı.

15 sezon sonra gelen istikrar

Tam 15 sene sonra sezona başladığı Teknik Direktör ile o dönemi noktalayan Ankaragücü’nde her iki sezonun sonunda da önemli başarıların elde edilmesi, başarının istikrarla odaklı olduğunu gösterdi.

Ankaragücü’nün Süper Lig’de mücadele ettiği 2001-02 sezonunda takımın başında yer alan Ersun Yanal’ın çalıştırdığı ekip, ligi 4. sırada bitirerek UEFA Kupası’na (Şimdiki adı Avrupa Ligi) gitmeye hak kazanmış ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmişti.

Aynı şekilde 2016-17 sezonuna İsmet Taşdemir dönemiyle başlayan ve aynı teknik heyet ile futbol dönemini bitiren Başkent ekibi, sezon sonunda ligi lider bitirerek TFF 1. Lige yükseldi ve 4 senedir mücadele ettiği Spor Toto 2. Lig’den kurtulmuş oldu.

34 teknik heyet değişti

Ankaragücü’nde teknik heyet istikrarın sağlandığı 2001-02 sezonunda takımın başında yer alan Ersun Yanal’lı dönemin sonu ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in yönetiminde TFF 1. Lig’e çıkıldığı 2016-17 sezonunun başı arasında toplamda 34 teknik heyet değişti ve bazı isimler farklı dönemlerde birden fazla çalıştı.

Hikmet Karaman ve Hakan Kutlu ile 3 dönem

Ankaragücü’nde bu sezonlar arasında Hikmet Karaman; 2006-07, 2007-08 ve 2008-09 sezonu ve Hakan Kutlu; 2007-08, 2008-09 ve 2011-12 sezonu olmak 3 ayrı dönemde takımı yönetti. Çalıştığı dönemin sonunda başarı gösteren ve yeni sezonda da takımın başında yer alan Tevfik Lav, Adnan Şentürk, Hakan Kutlu, Hikmet Karaman ve Aykan Atik ise çalıştığı sezonu tamamlayamadan görevden ayrıldı.

5 yabancı teknik heyet

Ankaragücü, bu 15 sezonluk dönemde 5 yabancı teknik adamla çalıştı. Sarı-Lacivertli takımda, 2002-03 sezonunda Romanyalı Mihai Stoichita, 2005-06 sezonunda Bosna Hersekli Safet Susic, 2006-07 sezonunda Avustralyalı Vloda Bozinoski, 2007-08 sezonunda Alman Hans-Peter Briegel ve 2009-10 sezonunda Fransız Roger Lemerre belli bir dönem arasında görev aldı.

11. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sarı-Lacivertli takımın Süper Lig’den düştüğü 2011-12 ve TFF 1. Lig’den de alt lige indiği 2012-13 sezonunun ardından geri üst lige çıkma çabasının başladığı Başkent ekibinde, 2013-2017 yılları arasında da sıkça teknik heyet değişimi yaşandı. Ankaragücü’nde İsmet Taşdemir yönetiminde başarının yakalandığı 2016-17 sezonunun öncesi ile 2013-14 sezonunun başı arasında toplamda 10 teknik heyet dönemi yaşandı. Güçlüler; 2013-14 sezonunda 3, 2014-15 sezonunda 3 ve 2015-16 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.

Son 16 sezonda Ankaragücü’nü çalıştıran teknik adamların isimleri şu şekilde:

2001-02 sezonu: Ersun Yanal

2002-03 sezonu: Mihai Stoichita, Tevfik Lav

2003-04 sezonu: Tevfik Lav, Rıza Çalımbay

2004-05 sezonu: Reha Kapsal, Sakıp Özberk, Yılmaz Vural, Adnan Şentürk

2005-06 sezonu: Adnan Şentürk, Safet Susic, Hikmet Karaman

2006-07 sezonu: Vloda Bozinoski, Hikmet Karaman

2007-08 sezonu: Hans Peter Briegel, Hakan Kutlu

2008-09 sezonu: Hakan Kutlu, Ünal Karaman, Hakan Kutlu, Hikmet Karaman

2009-10 sezonu: Hikmet Karaman, Nazmi Erdenerin, Roger Lemerre

2010-11 sezonu: Ümit Özat, Mesut Bakkal

2011-12 sezonu: Ziya Doğan, Hakan Kutlu

2012-13 sezonu: Taner Öcal, Mustafa Kaplan

2013-14 sezonu: Hayati Soydaş, Fuat Akyüz, Celal Kıbrızlı

2014-15 sezonu: Muammer Özdemir, Mustafa Kaplan, Aykan Atik

2015-16 sezonu: Aykan Atik, Kemal Kılıç, Hayati Soydaş, Necati Erkmen

2016-17 sezonu: İsmet Taşdemir