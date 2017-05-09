THY'de en iyi savunmacı Hanga
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THY'DE EN İYİ SAVUNMACI HANGA

THY'de en iyi savunmacı Hanga

İspanyol ekibi Baskonia'nın Macar basketbolcusu Adam Hanga, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

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İspanyol ekibi Baskonia'nın Macar basketbolcusu Adam Hanga, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hanga, ligdeki başantrenörler tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh'un önünde yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 33 maçta görev yapan kısa forvet pozisyonundaki Hanga, 10,5 sayı, 4,4 ribaunt, 2,4 asist, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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