Potada "yükselme" heyecanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

POTADA "YÜKSELME" HEYECANI

Potada "yükselme" heyecanı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ilk 2 takımın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseleceği final grubu heyecanı, 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

356 Okunma

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ilk 2 takımın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseleceği final grubu heyecanı, 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların yer aldığı play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Bornova Beckerspor, Çankaya Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum Basketbol ve OGM Orman Gençlik, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek.

Grubu ilk 2 sırada bitirenler gelecek sezon Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alma hakkını kazanacak.

10 Mayıs'taki müsabakalarla başlayacak ve 30 Mayıs'ta sona erecek final grubunda maç programı şöyle:

10 Mayıs Çarşamba: Bornova Beckerspor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol, OGM Orman Gençlik-Çankaya Üniversitesi

14 Mayıs Pazar: Çankaya Üniversitesi-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-OGM Orman Gençlik

18 Mayıs Perşembe: Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

22 Mayıs Pazartesi: Çankaya Üniversitesi-OGM Orman Gençlik, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Bornova Beckerspor

26 Mayıs Cuma: Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi, OGM Orman Gençlik-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

30 Mayıs Salı: OGM Orman Gençlik-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Çankaya Üniversitesi

ETİKETLER
1
Kulusic'ten Özat'a: "Amele!"
1
Ankaragücü'nde 15 yıl sonra gelen bir ilk!
5
Gençlerbirliği yönetimi, Özat'ın yanında mı?
Mesut Akgül'den Ankaragücü'ne maddi yardım sözü
2
Gençlerbirliği, Başakşehir'e odaklandı
Halkbank'ın altyapısının çıtası yüksek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿