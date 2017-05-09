TRABZONSPOR'U FIRTINA VURDU!

Trabzonspor'da yeni stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde fırtına nedeniyle çökmeler meydana geldi.

Trabzonspor'da yeni stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde fırtına nedeniyle çökmeler meydana geldi.

Olumsuz hava şartları, Trabzonspor'un yeni stadyumunu da etkiledi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin çatısındaki membranların bir kısmı, sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgardan uçarken, bazı duvarlarda da yıkıntılar oluştu.

Stadyumun batı üst tribününün üzerinde yer alan membranların bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yerlerinden koptu, kuzey tribün girişinde yer alan bazı duvarların da yıkıldığı gözlendi.

Resmi açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Şenol Güneş Kompleksi’ndeki stadın çatısı, Smart Roof sistemiyle inşa edilmişti.

Akıllı ve çevreci olarak bilinen Smart Roof sistemi ile stat, kendini temizleyen ve hava kirliliğini gideren Türkiye'nin ilk spor kompleksi olarak kayıtlara geçmişti.

Stadyumdaki onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp, önümüzdeki hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir maçına yetiştirileceği öğrenildi.