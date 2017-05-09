RIDVAN DİLMEN: "CANIM YORUM YAPMAK İSTEMİYOR"

Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları değerlendiren Dilmen, "Bir daha bu konuda canım yorum yapmak istemiyor...Volkan Demirel ve Anderson Talisca'ya ceza verilmeyeceğini düşünüyorum" dedi. Dilmen, basketbol maçındaki olaylar nedeniyle Aziz Yıldırım'a verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezasını ise az buldu.

TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programı bu hafta da gündemin nabzını tuttu. Levent Özçelik'in sunduğu programda Rıdvan Dilmen, gündemi değerlendirdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) son dönemde uyguladığı yaptırımlara değinen Dilmen, "Volkan Demirel ve Talisca'ya ceza geleceğini düşünmüyorum" dedi.

"Canım yorum yapmak istemiyor"

Dilmen, "Ben aslında bu konularda hem Başakşehirli oyuncular hem de Beşiktaşlı Talisca ile ilgili fikirlerimi söyledim. Bir daha da bu konuda canım yorum yapmak istemiyor. Çünkü Don Kişot gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Ama yine bir Don Kişotluk yapayım. Ceza felan yazılıyor ya; ceza felan olmaz hocam" diye konuştu.

"Aziz Yıldırım'a verilen ceza az"

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik hareketi nedeniyle aldığı 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını ise az bulduğunu söyledi. Usta yorumcu, bu konuda şunları söyledi:

"Başkan'a (Aziz Yıldırım) dedim ki; size ceza az vermişler. Her ne olursa olsun 'ama'sız 'fakat'sız bir başkan bir başkana böyle davranmamalı. Bunun cezası minimum 3, maksimum 2 yılmış. Bana göre 6 aylık ceza az. Bu benim görüşüm, bunu başkana da söyledim"

"Fenerbahçe 5 transfer yapacak"

Fenerbahçe'nin transfer politikasını da değerlendiren Dilmen, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda 5 oyuncu transfer edeceğini kaydetti.

"Galatasaray'ın tek şansı Terim"

Galatasaray'da yaşanan sorunların ardından yönetimin son şansının Fatih Terim olduğunu savunan Dilmen, "Asla ve asla böyle olmasını isteğiğim için söylemiyorum. Öyle bir durumda ki Dursun bey ve ekibi...'Bir tane mermisi kaldı' dedim. O da Fatih Terim. Açıkçası Galatasaray'ın gazını alabilecek, o Florya'yı dizayn edebilecek tek adam Fatih Hoca'dır" şeklinde konuştu.

"Bursaspor için Beşiktaş maçı önemli"

Gelecek hafta maçlarını da değerlendiren Dilmen, Bursaspor için Beşiktaş karşılaşmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Tecrübeli yorumcu, "Bursaspor 3 maçta 16 gol yedi. Beşiktaş maçı Bursasporlu oyuncuların, korku içinde sahaya çıkmalarına rağmen kendilerini taraftarlarına affertirmek için bir şans. Ama bu gücü yeter mi? Beşiktaş'ın gücü çok daha fazla. Beşiktaş'ın dejavantajı ise Bursaspor'un bunu kurtuluş maçı olarak görmesidir. Bazı maçlar, bazı oyuncuları kurtarır. Ama favori kim diyorsan? Favori tartışmasız Beşiktaş'dır" dedi.