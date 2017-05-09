KAYSERİSPOR'DA LİGDE KALMA HESABI

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de kalma hesapları açısından bu hafta yapacakları Atiker Konyaspor maçının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bedir, ligin ilk yarısında maddi ve manevi anlamda dibe vuran, oynadığı futbol ve topladığı puan açısından ligde kalma umutları tükenmiş olan Kayserispor'un, ligin ikinci yarısında çıkış yakaladığını ifade etti.

Bu çıkışla 7 maçlık bir seride tatmin edici sonuçlar alan takımın Türkiye gündemine oturduğunu vurgulayan Bedir, daha sonraki 4 maçta ise puan alamadıklarını, olumsuz gidişatın sona erdirilmesi için teknik heyet değişikliğine gidilerek Mesut Bakkal ve ekibinin göreve getirildiğini anımsattı.

Bedir, alınan tedbirler sonucunda Aytemiz Alanyaspor maçından iyi bir futbolla 3-0 galip ayrıldıklarını, ardından Trabzonspor deplasmanında da iyi bir oyunla 3-2 kazandıklarını belirtti.

Trabzonspor maçındaki misafirperverlik nedeniyle kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetimine teşekkür eden Bedir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trabzonspor maçı, ambians ve sonucu ile geride kaldı. Önümüze bakmak ve sahamızdaki ilk maçımız olan Konyaspor maçına odaklanmak durumundayız. 12 Mayıs Cuma saat 20.00'de Kadir Has Stadı'nda oynayacağımız maç, en az Trabzonspor maçı kadar zor ve önemlidir. Bu maçı galip bitirmemiz halinde ligde kalmak ve yeni hedefler koyabilmek adına ciddi yol almış olacağız. Ligde 10. takımla da 16. takımla da aramızda 6 puan fark var. Yani aşağılara veya yukarılara yaklaşma şansımız eşittir. Bu açıdan Konyaspor maçı çok önemli bir başlangıçtır. Kalan 4 maçımızın hepsi final niteliğinde olmasına rağmen hedeflerimizin gerçekleşmesi için Konyaspor maçından mutlaka 3 puanla ayrılmak zorundayız. Bu nedenle, bu maça en iyi şartlarda hazırlanmaktayız. Cezalı ve sakat oyuncumuz yoktur ve moral motivasyonumuz en üst düzeydedir."

Bu olumlu şartlarda takıma yapılacak en ciddi katkının taraftar desteği olacağına işaret eden Bedir, "Stadı dolduran taraftarlarımız Konyaspor maçının kahramanları olacaktır. Maç öncesi ve maç esnasında yapacakları tezahürat ve verecekleri destekle takımımızı ve şehrimizi mutlu sona taşıyacaklardır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, her şeyin yeni başladığını kaydeden Erol Bedir, tam konsantre şekilde rehavete kapılmadan, korkmadan, sahada ve tribünlerdeki cesur yüreklerle bu zaferi kazanacaklarına inandıklarını vurguladı.