BEŞ BÜYÜK LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIMLAR

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şu ana kadar kalesinde en az gol gören takım Almanya'nın Bayern Münih ekibi oldu. Ligde çıktığı 32 maçta kalesinde 17 gol gören "Alman panzeri", maç başına 0,53'lük bir oran yakaladı. Bavyera ekibini 0,65'lik ortalama tutturan Juventus ile Tottenham takip etti. Oynadığı 30 maçta 26 gol yiyen Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de kalesinde en az gol gören takım olarak ön plana çıktı.

Geçen hafta oynanan maçların ardından Almanya Bundesliga'da art arda 5. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, 2016-2017'de oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü. Maç başına 0,53'lük oran yakalayan Bavyera temsilcisi, bu alanda Avrupa'nın diğer 4 büyük ligi Fransa (Ligue 1), İtalya (Serie A), İngiltere (Premier Lig) ve İspanya (La Liga) ile kıyaslandığında ilk sırada yer aldı.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki kırmızı-beyazlıların bu performansı sergilenmesinde kaleci Manuel Neuer ile savunma oyuncularının sergilediği performans belirleyici oldu. Son dünya şampiyonu Almanya Milli Takımı'nda da beraber forma giyen Neuer ile savunma oyuncuları Philipp Lahm, Mats Hummels ve Jerome Boateng, rakip oyuncuların ligde Bayern Münih filelerini 17 kez havalandırmasına izin verdi.

Bayern Münih, Bundesliga'da 27. kez şampiyonluk ipini göğüslemesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'ndan ise elendi. Bavyera temsilcisi, daha önce 5 kez mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi'ne İspanya'nın Real Madrid takımına 2-1 ve 4-2'lik skorlarla yenilerek çeyrek finalde veda etti. Kırmızı-beyazlılar, Almanya Kupası yarı finalinde ise milli futbolcular Nuri Şahin ve Emre Mor'un görev yaptığı Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Alman ekibi, ligde bu sezon oynadığı 32 maçın 17'sini gol yemeden tamamladı. Bayern Münih, 16 galibiyet ve bir beraberlik yaşadığı söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 53 kez havalandırdı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takımlar sıralamasında İtalyan'dan Juventus ile İngiltere'den Tottenham takımları, yakaladıkları 0,65 oranla bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Bu 3 ekibi ise İspanya'dan Atletico Madrid (0,69), Fransa'dan Paris Saint-Germain (0,72) ve İngiltere'den Manchester United (0,77) takip etti.

Juventus ve Tottenham, kalesini gole kapadı

İtalya Serie A'da lider Juventus ile İngiltere Premier Lig'de ikinci sıradaki Tottenham, Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde en az gol yiyen ikinci takım unvanını paylaşıyor.

Liglerinde oynadıkları 35 maç sonunda 23 gol yiyen Juventus ile Tottenham, maç başına 0,65'lik ortalama tutturdu ve Bayern Münih'in ardından listede ikinci sırada yer aldı.

İki takım da bu sezon ligde evinde oynadıkları karşılaşmalarda namağlup bir performans sergiledi. Juventus, oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, hafta sonunda Torino ile berabere kalarak bu sezon sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı.

Tottenham ise oynadığı 18 maçta 16 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şu ana kadar en az gol yiyen 10 takım ve ortalamaları şu şekilde:

Takım Maç sayısı Yediği gol Ortalama Bayern Münih 32 17 0,53 Juventus 35 23 0,65 Tottenham 35 23 0,65 Atletico Madrid 36 25 0,69 Paris Saint-Germain 36 26 0,72 Manchester United 35 27 0,77 Monaco 35 29 0,82 Chelsea 35 29 0,82 Nice 36 31 0,86 Villarreal 36 32 0,88

Türkiye'de en az gol yiyen takım Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı 2 puan geriden takip eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir, kalesinde en az gol gören takım olarak ön plana çıkıyor.

Ligde oynadığı 30 maçta kalesinde 26 gol gören İstanbul temsilcisi, 0,86'lık ortalama yakaladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 müsabakada kalesini gole kapattı.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'i bu alanda 30 maç sonunda 28 gol yiyerek 0,93'lük oran yakalayan Fenerbahçe ve kalesinde 29 gol görerek 0,96'lık ortalama tutturan Beşiktaş ile Gençlerbirliği takip etti..