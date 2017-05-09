Okay ve Yusuf, Avrupa yolcusu mu?

Trabzonspor'un genç yıldızları Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı Avrupa kulüplerinin gündeminde yer alıyor.

Yönetim gelen teklifler karşısında henüz kararını vermedi. Teknik direktör Ersun Yanal ise kadronun korunması görüşünde...

Gelecek sezon 50'inci yılında şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları erken başladı. Genç yıldızlar Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan transfer teklifleri geldiği belirtiliyor. Özellikle Sevilla ve Monaco'nun bu konuda çok ısrarlı olduğu dile getirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal ise mevcut kadronun korunarak güçlendirmesi yönünde görüş belirtti.

UEFA'nın finansal fair play kriterleri ise Yönetimin dikkatli adımlar atmasını gerektiriyor. Bu kapsamda Trabzonspor, satıştan elde edeceği gelirlerle transfer yapabilecek..

Henüz konuyla ilgili karar vermeyen ve resmi teklif bekleyen kulüp yönetimi, 2 oyuncudan 15 milyon Avro gelir bekliyor.

Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı'nın satışından beklenen gelirin elde edilmesi durumunda hem bu oyuncuların pozisyonuna hem de Ersun Yanal'ın istediği mevkilere yeni futbolcular transfer edilecek.

Gündemdeki isimler

Serdar Taşçı, Natcho ve Zoran Tosic ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un yurt içinden de Tolgay Arslan, Deniz Türünç, Emre Akbaba ve Tunay Torun ile temaslarını sürdürüyor.