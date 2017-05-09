İşte 33. ve 34. hafta programı
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İŞTE 33. VE 34. HAFTA PROGRAMI

İşte 33. ve 34. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de programı daha önce açıklanan 33. hafta maçlarının gün ve saatlerinde değişikliğe giderken, 34. haftanın programını da belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de programı daha önce açıklanan 33. hafta maçlarının gün ve saatlerinde değişikliğe giderken, 34. haftanın programını da belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, 33. hafta maçlarının tamamının 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacağı bildirildi. Açıklamada, 34. ve son hafta karşılaşmalarının ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da yapılacağı kaydedildi.

33. Hafta:

14 Mayıs Pazar:

Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)

Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)

Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

Göztepe-Samsunspor (Bornova)

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Eskişehir Yeni)

34. Hafta:

20 Mayıs Cumartesi:

Boluspor-Manisaspor (Bolu Atatürk)

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor (Gaziantep)

Şanlıurfaspor-Elazığspor (Şanlıurfa GAP Arena)

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor (Mersin)

Samsunspor-Bandırmaspor (Samsun 19 Mayıs)

Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

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