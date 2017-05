GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİ, ÖZAT'IN YANINDA MI?

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı ve teknik direktör Ümit Özat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat'ın iyi bir teknik direktör olduğunu ve hızlı karar verdiğini ifade eden Kaynar, şunları söyledi:



"Hocamız sürekli oyunun içinde. Sık sık plan değiştiriyor. Adanaspor maçı da böyleydi. Kapanan bir takıma karşı sürekli çözümler aradık. 3-4'ü kaleciyle karşı karşıya, 10'un üzerinde gol pozisyonumuz var. Rakibimizin ise golle sonuçlanan dışında girişimi yok. Zaten futbol diye buna deniyor. Bunun için seviyoruz, bunun için müptelası oluyoruz. Ankara'da yenilmemeye o kadar alıştık ki, maçtan sonra tribünlerden benim sitem kabul ettiğim eleştiriler de geldi. Ancak eleştirenlerin de eleştirildiğine bakılırsa hepimiz aynı fikirde değiliz. Bu da çok doğal. Çünkü hepimiz farklıyız. Hayattaki farklılıklarımızı, konuşma tarzımız olsun, futbolla veya hayatla ilgili olsun, düşüncelerimizi, tercihlerimizi nasıl birbirimize dayatmıyorsak, centilmenliğiyle bilinen taraftarlarımızın bazılarından ricam, bu konuda da aynı bilinçle davranmaları. Birkaçımızın sempatisine göre futbolcu veya teknik adam seçecek değiliz. Burası bir futbol kulübü, taraftar grubu değil. Dolayısıyla maçtan sonra konuyla ilgili yaşananlar, söylenenler ve yazılanlar Gençlerbirliği camiasını büyütecek davranışlar olmadı diye düşünüyorum."

"Her koyun kendi bacağından asılır"



Başakşehir ile yapacakları maça da değinen Kaynar, "Başakşehir maçı öncesinde ortaya çıkan başka bir tartışma çok daha vahim. Samimiyetin şeffaflığa, şeffaflığın da kazalara sebep olduğu bir çağdayız. Özel mesajlar yoruma, sosyal medya serzenişleri köşe yazılarına dönüşüyor. Eskiden her ortamın cümlesi farklıydı. Şimdi her söz her yerde söyleniyor. Bakın teknik direktörümüz Ümit Özat'ın kendisine attığı özel bir mesajı bir televizyon yorumcusu kamuoyuyla paylaşınca iş nerelere geldi. 'Mesaj atmasaydı', 'Gazeteci söylemeseydi' bunlar ayrı şeyler. Ancak son dakikada gelen bir golle ilgili söylenen bir lafı büküp şikeye getirmek de son derece zorlama. Bu bir İstanbul taktiği. Gençlerbirliği'ni bu şekilde motive edeceğini zanneden İstanbullular yanılıyor. Kendileri söyler, kendileri dinler. Her koyun kendi bacağından asılır. Cumartesi o maça Kırmızı Kara formayla çıkacak futbolcularımız sadece Gençlerbirliği için oynayacak. İki yaşındaki Başakşehir'in diğer İstanbul takımlarından farkı yok bizim için. Onlarla oynarken nasıl Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyorsak Cumartesi de öyle olacak. Herkes kendi işine baksın, yanacaksa da kendi derdine yansın. Ümit Özat'ın Cumartesi günkü maçı Pazar akşamından itibaren oynamaya başladığını anlamayanlar ise futbolla ve hayatla ilgili bilgilerini biraz daha artırsın. Tartışmaları bitirmek adına söylüyorum, hocanın yanında mı karşısında mı olduğumuz konusu ise en yakın sürede açıklığa kavuşacaktır."