MESUT AKGÜL'DEN ANKARAGÜCÜ'NE MADDİ YARDIM SÖZÜ

Uzun lig maratonu boyunca fırsat buldukça maçlara gelerek Ankaragücü'ne destek olan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Beştepe Tesisleri'ne gelerek Başkan Mehmet Yiğiner’i tebrik etti.

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Uzun lig maratonu boyunca fırsat buldukça maçlara gelerek Ankaragücü'ne destek olan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Beştepe Tesisleri'ne gelerek Başkan Mehmet Yiğiner’i tebrik edip, Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluğunu kutladı.

Mesut Akgül: "Şampiyonluk Ankaragücü’ne çok yakıştı"

Şampiyonluğun Ankara’da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandığını kaydeden Mesut Akgül, ziyarette yaptığı konuşmada,”Şampiyonluk Ankaragücü’ne çok yakıştı. Elde edilen başarı tüm Ankaralılar gibi bizi de mutlu etti. Uzun uğraşlar sonunda deyim yerindeyse imkansızı başararak şampiyonluğu Ankara’ya getirdiniz. Ankaragücü sizlerin çabaları sayesinde inşallah Süper Lig’e de çıkacaktır. Bunu gönülden diliyorum” dedi.

Maddi yardım sözü

Mamak Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Ankaragücü’ne imkanları dahilinde yardım edeceklerini açıklayan Mesut Akgül, yasal sınırlar içerisinde önümüzdeki ay Ankaragücü’ne maddi yardım yapacaklarının sözünü verdi.

Mehmet Yiğiner: "Önümüzde bizi bekleyen zorlu bir süreç var"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür eden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ”Allah razı olsun Mesut Başkan sezon boyunca sık sık maçlarımıza gelerek bize destek oldu, moral verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah’a şükürler olsun yıllardır özlemle beklenen şampiyonluğu Ankara’ya getirdik" dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece aşılamayacak hiçbir sorun olmayacağını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi:

"Şampiyon olduk fakat önümüzde bizi bekleyen zorlu bir süreç var. TFF 1’inci Lig daha zorlu ve çetin geçecek. Bu anlamda güçlü bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Güçlü kadro kurmak için ekonomik kaynaklar oluşturmamız lazım. Bu anlamda Ankara’da her kesimden destek bekliyoruz. Ankaralı iş adamları, yerel yöneticiler ve STK’lar imkanları dahilinde destek olursa Allah’ın izni ile her sorunu aşar ve Ankaragücü’nü hak ettiği, layık olduğu yere taşırız. Ben bir kez daha kulübümüze ekonomik destek sağlayacağının sözünü veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."