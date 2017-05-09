HALKBANK'IN ALTYAPISININ ÇITASI YÜKSEK

Geçtiğimiz sezon topladığı puanlarla Türkiye’de ilk sırayı alarak, A Takım’a en yüksek taban puanı kazandıran Halkbank erkek altyapıları çıtayı yine yukarı koydu.

Geçtiğimiz sezon topladığı puanlarla Türkiye’de ilk sırayı alarak, A Takım’a en yüksek taban puanı kazandıran Halkbank erkek altyapıları çıtayı yine yukarı koydu.

2016-2017 sezonu Ankara Şampiyonluğunu kazandıran Halkbank Yıldız Erkek Takımı, gözünü Türkiye Şampiyonluğuna çevirdi.

İl birinciliğinde 28 maç yaparak, final niteliğinde bulunan iki maçta Ziraat Bankası Yıldız Takımı’nı 3-1’lik sonuçlarla yenerek Ankara Şampiyonluğunu kazanan Halkbanklı Yıldızlar 2-9 Haziran’da Bursa’da yıpalacak Türkiye finallerinde şampiyonluk arayacak.

Zorlu bir süreç

İl müsabakalarının kendilerini Türkiye finallerine taşırken, iyi bir olgunlaşmalarını da sağladığını ifade eden Halkbank Altyapıları Baş Antrenörü Aytuğ Pehlivan, “Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Bursa’da en fit takım olarak yarışmak arzusundayız. 32 takımın katılacağı finallerde çekeceğimiz kuraya da bağlı olarak stratejimizi belirleyeceğiz. Ankara’ya bir şampiyonluk kupası da biz armağn etmek istiyoruz” diye konuştu.

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