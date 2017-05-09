Chelsea'den şampiyonluk için büyük adım
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CHELSEA'DEN ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK ADIM

Chelsea'den şampiyonluk için büyük adım

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.

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Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.

Lider Chelsea, ligin 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough'yu ağırladı. Chelsea, Diego Costa'nın 23, Alonso'nun 34 ve Matic'in 65. dakikadaki golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Ligde 20. kez fileleri havalandıran Diego Costa, Hasselbaink ve Drogba'dan sonra 2 sezon 20 gol barajını geçen üçüncü Chelsea futbolcusu oldu.

Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Chelsea, kendisi gibi 3 maçı kalan Tottenham ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

28 puanda kalan Middlesbrough ise Sunderland'den sonra alt lige düşen 2. ekip oldu.

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