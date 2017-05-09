GENÇLERBİRLİĞİ, AVRUPA TAKIMLARI İLE YARIŞIYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, evinde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde yalnızca 7 gol görerek, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig kıyaslandığında bu başarıyı elde eden en iyi 2. takım oldu.
Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ve daha sonra Ümit Özat'ın devraldığı Gençlerbirliği, Başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından "Küme düşebilir" söylentilerini alsa da hem toparlanmasını bildi hem de Avrupa'nın enleri arasına girdi.
TEK RAKİBİ PSG OLDU: 6 GOL YEDİLER
Avrupa'da en az gol yiyen takımlar olarak bu ünvana Chelsea (8), Bayern Münih (8), Atletico Madrid (13), Juventus (9) ve PSG (6) sahip oldu. Unai Emery'nin takımı Paris Saint Germain, Avrupa'nın en iyisi olurken, peşinden Gençlerbirliği geldi.
Evinde sadece Galatasaray ve Adanaspor'a yenilen Ankara temsilcisi, kalesinde hiç 1 golden fazlasını görmezken; Beşiktaş, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Kayserispor'un da birer golüne engel olamadı.
Bu süreçte Gençlerbirliği'nin çıktığı maçların tamamında kalede İsveçli file bekçisi Johannes Hopf görev aldı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip toplamda ise kalesinde 29 kez gol gördü.
Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ve daha sonra Ümit Özat'ın devraldığı Gençlerbirliği, Başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından "Küme düşebilir" söylentilerini alsa da hem toparlanmasını bildi hem de Avrupa'nın enleri arasına girdi.
TEK RAKİBİ PSG OLDU: 6 GOL YEDİLER
Avrupa'da en az gol yiyen takımlar olarak bu ünvana Chelsea (8), Bayern Münih (8), Atletico Madrid (13), Juventus (9) ve PSG (6) sahip oldu. Unai Emery'nin takımı Paris Saint Germain, Avrupa'nın en iyisi olurken, peşinden Gençlerbirliği geldi.
Evinde sadece Galatasaray ve Adanaspor'a yenilen Ankara temsilcisi, kalesinde hiç 1 golden fazlasını görmezken; Beşiktaş, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Kayserispor'un da birer golüne engel olamadı.
Bu süreçte Gençlerbirliği'nin çıktığı maçların tamamında kalede İsveçli file bekçisi Johannes Hopf görev aldı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip toplamda ise kalesinde 29 kez gol gördü.
İLİŞKİLİ HABER
Gençlerbirliği, 204 gün sonra mağlubiyetle tanıştı!
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN EVİNDE OYNADIĞI 15 MAÇ
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Alanyaspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Karabükspor
Gençlerbirliği 0 - 1 Galatasaray
Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Başakşehir
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
Gençlerbirliği 1 - 1 Osmanlıspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Konyaspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Akhisar Bld
Gençlerbirliği 1 - 0 Rizespor
Gençlerbirliği 1 - 1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Alanyaspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Karabükspor
Gençlerbirliği 0 - 1 Galatasaray
Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Başakşehir
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
Gençlerbirliği 1 - 1 Osmanlıspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Konyaspor
Gençlerbirliği 2 - 0 Akhisar Bld
Gençlerbirliği 1 - 0 Rizespor
Gençlerbirliği 1 - 1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
İLİŞKİLİ HABER
Ümit Özat kendini savundu
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ'NDE EVİNİ "KALEYE" ÇEVİRENLER (YEDİKLERİ TOPLAM GOL SAYISI)
FRANSA
6 PARIS SAINT GERMAIN
12 RENNES
TÜRKİYE
7 GENÇLERBİRLİĞİ
10 KARABÜKSPOR
İNGİLTERE
8 Tottenham
13 Chelsea
İSPANYA
13 Atletico Madrid
15 Barcelona
ALMANYA
8 Bayern Münih
9 B. Dortmund
İTALYA
9 Juventus
15 Roma
Kaynak: www.sporx.com
ETİKETLER #Gençlerbirliği