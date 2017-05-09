GENÇLERBİRLİĞİ, AVRUPA TAKIMLARI İLE YARIŞIYOR

Gençlerbirliği, evinde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde yalnızca 7 gol görerek, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig kıyaslandığında bu başarıyı elde eden en iyi 2. takım oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, evinde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde yalnızca 7 gol görerek, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig kıyaslandığında bu başarıyı elde eden en iyi 2. takım oldu.



Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ve daha sonra Ümit Özat'ın devraldığı Gençlerbirliği, Başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından "Küme düşebilir" söylentilerini alsa da hem toparlanmasını bildi hem de Avrupa'nın enleri arasına girdi.



TEK RAKİBİ PSG OLDU: 6 GOL YEDİLER



Avrupa'da en az gol yiyen takımlar olarak bu ünvana Chelsea (8), Bayern Münih (8), Atletico Madrid (13), Juventus (9) ve PSG (6) sahip oldu. Unai Emery'nin takımı Paris Saint Germain, Avrupa'nın en iyisi olurken, peşinden Gençlerbirliği geldi.



Evinde sadece Galatasaray ve Adanaspor'a yenilen Ankara temsilcisi, kalesinde hiç 1 golden fazlasını görmezken; Beşiktaş, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Kayserispor'un da birer golüne engel olamadı.



Bu süreçte Gençlerbirliği'nin çıktığı maçların tamamında kalede İsveçli file bekçisi Johannes Hopf görev aldı. Öte yandan kırmızı siyahlı ekip toplamda ise kalesinde 29 kez gol gördü.

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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN EVİNDE OYNADIĞI 15 MAÇ

Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor

Gençlerbirliği 0 - 0 Alanyaspor

Gençlerbirliği 2 - 0 Karabükspor

Gençlerbirliği 0 - 1 Galatasaray

Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş

Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor

Gençlerbirliği 0 - 0 Başakşehir

Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor

Gençlerbirliği 1 - 1 Osmanlıspor

Gençlerbirliği 2 - 0 Konyaspor

Gençlerbirliği 2 - 0 Akhisar Bld

Gençlerbirliği 1 - 0 Rizespor

Gençlerbirliği 1 - 1 Antalyaspor

Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor

Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor