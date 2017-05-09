KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR MAÇININ ARDINDAN

İLİŞKİLİ HABER Osmanlıspor, Karabük'ten eli boş döndü

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic, "Evimizde rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz." dedi.

Barisic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Osmanlıspor'un ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Barisic, "Avrupa'da bu sezon çok iyi mücadeleler çıkardılar. Dolayısıyla bizi çok iyi temsil ettiler. Fakat bugün evimizde oynuyorduk. Evimizde rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Yatabare'nin yerine Serdar Deliktaş'ı oyuna alabilir miydiniz?" sorusuna Barisic, "Bu tarz bireysel oyunculardan bahsetmenin yerinin burası olmadığını düşünüyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, iyi niyetliler. Benim de iki gözüm var. Ben de bazı şeyleri görüyorum, bazen bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirim ister istemez. Ancak bu tarz şeyler zamanla çözülecek şeylerdir, çok büyük bir problem teşkil ettiğini düşünmüyorum." şeklinde cevap verdi.

Barisic, takımın gol atma sıkıntısı yaşadığı yönünde gelen bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Daha önce gol bulamadığımız maçlarda aslında tek eksiğimiz olan şanstı. Çok sayıda gol fırsatlarından yararlanamamıştık. Fırsat yakalıyorduk fakat o son hamleyi, son vuruşu bir türlü yapamamıştık. Bugün bir gol attık. İyi çalışıyoruz, en önemlisi haftalardır kalemizde gol görmüyoruz."

- Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, aldığı galibiyetten dolayı Kardemir Karabükspor'u tebrik etti.

Karabük'e kazanmaya geldiklerini, iyi bir maç oynadıklarını ve mücadele ortaya koyduklarını aktaran Hamzaoğlu, "Kardemir Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık verdiğimizi söyleyemeyeceğim. Oyun anlamında istediğimizi yaptık ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarımız oldu. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, gole çeviremedik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Hücuma çıkarken yaptığımız bir pas hatasından dolayı yediğimiz bir penaltı golü var." ifadelerini kullandı.