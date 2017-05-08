SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

 Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

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 Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın son gününde 2 maç oynandı. Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u 6-0, Kardemir Karabükspor da Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

Dün derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan 2. sıradaki Medipol Başakşehir ise aradaki farkı 2 puana indirdi.

Ligde haftanın sonuçları, puan durumu ve 31. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Trabzonspor-Kayserispor: 2-3

Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-1

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3

Çaykur Rizespor-Bursaspor: 6-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 1-0

Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor: 6-0

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 30 19 8 3 59 29 30 65
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 58 26 32 63
3. FENERBAHÇE 30 16 9 5 54 28 26 57
4. GALATASARAY 30 16 4 10 56 36 20 52
5. TRABZONSPOR 30 14 6 10 36 30 6 48
6. ANTALYASPOR 30 13 7 10 37 38 -1 46
7. KASIMPAŞA 30 11 7 12 41 40 1 40
8. GENÇLERBİRLİĞİ 30 10 10 10 28 29 -1 40
9. ATİKER KONYASPOR 30 10 10 10 35 38 -3 40
10. AKHİSAR BELEDİYESPOR 30 11 6 13 34 39 -5 39
11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 30 11 6 13 31 37 -6 39
12. OSMANLISPOR 30 9 11 10 36 33 3 38
13. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 11 4 15 48 56 -8 37
14. BURSASPOR 30 10 5 15 30 51 -21 35
15. KAYSERİSPOR 30 9 6 15 42 53 -11 33
16. ÇAYKUR RİZESPOR 30 7 6 17 37 48 -11 27
17. GAZİANTEPSPOR 30 7 5 18 28 53 -25 26
18. ADANASPOR 30 6 5 19 29 55 -26 23

 

- 31. hafta programı

12 Mayıs Cuma:

20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

19.00 Adanaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor

14 Mayıs Pazar:

16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray

15 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş
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