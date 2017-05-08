SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın son gününde 2 maç oynandı. Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u 6-0, Kardemir Karabükspor da Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Dün derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan 2. sıradaki Medipol Başakşehir ise aradaki farkı 2 puana indirdi.
Ligde haftanın sonuçları, puan durumu ve 31. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Trabzonspor-Kayserispor: 2-3
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-1
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3
Çaykur Rizespor-Bursaspor: 6-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 1-0
Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor: 6-0
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BEŞİKTAŞ
|30
|19
|8
|3
|59
|29
|30
|65
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|30
|18
|9
|3
|58
|26
|32
|63
|3.
|FENERBAHÇE
|30
|16
|9
|5
|54
|28
|26
|57
|4.
|GALATASARAY
|30
|16
|4
|10
|56
|36
|20
|52
|5.
|TRABZONSPOR
|30
|14
|6
|10
|36
|30
|6
|48
|6.
|ANTALYASPOR
|30
|13
|7
|10
|37
|38
|-1
|46
|7.
|KASIMPAŞA
|30
|11
|7
|12
|41
|40
|1
|40
|8.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|10
|10
|10
|28
|29
|-1
|40
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|30
|10
|10
|10
|35
|38
|-3
|40
|10.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|30
|11
|6
|13
|34
|39
|-5
|39
|11.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|30
|11
|6
|13
|31
|37
|-6
|39
|12.
|OSMANLISPOR
|30
|9
|11
|10
|36
|33
|3
|38
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|11
|4
|15
|48
|56
|-8
|37
|14.
|BURSASPOR
|30
|10
|5
|15
|30
|51
|-21
|35
|15.
|KAYSERİSPOR
|30
|9
|6
|15
|42
|53
|-11
|33
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|7
|6
|17
|37
|48
|-11
|27
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|30
|7
|5
|18
|28
|53
|-25
|26
|18.
|ADANASPOR
|30
|6
|5
|19
|29
|55
|-26
|23
- 31. hafta programı
12 Mayıs Cuma:
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
19.00 Adanaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor
14 Mayıs Pazar:
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray
15 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş