SPOR TOTO 2. LİG PLAY-OFF

Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta play-off yarı finaline yükselen takımlar belli oldu.

Play-off çeyrek final rövanş maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966 ve Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Kastamonuspor 1966 ile Gümüşhanespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off yarı finalinde ilk müsabakalar 12 Mayıs Cuma, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mayıs Salı günü yapılacak.

Spor Toto 2. Lig'de play-off finali ise 21 Mayıs Pazar günü oynanacak ve TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak.

- Yarı final programı

Play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

İlk maçlar:

12 Mayıs Cuma

16.00 Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor (Kastamonu Gazi)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kazım Karabekir)

Rövanş maçları:

16 Mayıs Salı

16.00 Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966 (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)