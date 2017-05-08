Şampiyonlar Ligi'ne 32 takım katılacak
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 32 TAKIM KATILACAK

Şampiyonlar Ligi'ne 32 takım katılacak

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne, 2017-2018 sezonunda 40 yerine 32 takım katılacak.

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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne, 2017-2018 sezonunda 40 yerine 32 takım katılacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bu yıl organize edilen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonuna ilişkin bazı değişikliklere gidildi.

Bu doğrultuda, gruplarda yarışacak kulüp sayısı 40'tan 32'ye düşürüldü. 8'i elemelerden gelecek 32 takım, 4 grupta yarışacak. Sekizer ekibin yer aldığı 4 grubu ilk 4 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Yeni kurallara göre ayrıca 11 veya 12 oyuncusu bulunan kulüplerin 5, 10 ve daha az oyuncusu olan ekiplerin ise 4 yerli oyuncuya, kadrosunda yer vermesi gerekecek

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