TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesi 3 maçla tamamlandı.
Adana Demirspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, en yakın takipçisinin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Günün diğer karşılaşmalarında Manisaspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Altınordu ile Elazığspor ise 0-0 berabere kaldı.
Dün Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu, Spor Toto 2. Lig'e düşen ilk kulüp oldu.
Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 33. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Denizlispor-Eskişehirspor: 2-0
Sivasspor-Bandırmaspor: 3-0
Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 5-6
Samsunspor-Giresunspor: 1-0
Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor: 2-1
Boluspor-Şanlıurfaspor: 0-2
Altınordu-Elazığspor: 0-0
Balıkesirspor-Manisaspor: 1-2
Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-2
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|32
|18
|6
|8
|46
|35
|11
|60
|2.
|SİVASSPOR
|32
|16
|10
|6
|46
|26
|20
|58
|3.
|ESKİŞEHİRSPOR
|32
|16
|10
|6
|60
|39
|21
|55
|4.
|GİRESUNSPOR
|32
|14
|8
|10
|38
|32
|6
|50
|5.
|BOLUSPOR
|32
|15
|5
|12
|51
|52
|-1
|50
|6.
|GÖZTEPE
|32
|14
|7
|11
|50
|49
|1
|49
|7.
|ÜMRANİYESPOR
|32
|12
|12
|8
|40
|33
|7
|48
|8.
|ALTINORDU
|32
|12
|11
|9
|40
|36
|4
|47
|9.
|BALIKESİRSPOR
|32
|9
|12
|11
|52
|42
|10
|39
|10.
|DENİZLİSPOR
|32
|11
|9
|12
|45
|43
|2
|39
|11.
|ELAZIĞSPOR
|32
|11
|11
|10
|37
|32
|5
|38
|12.
|MANİSASPOR
|32
|10
|9
|13
|45
|49
|-4
|36
|13.
|SAMSUNSPOR
|32
|9
|8
|15
|26
|42
|-16
|35
|14.
|ADANA DEMİRSPOR
|32
|8
|13
|11
|44
|48
|-4
|34
|15.
|ŞANLIURFASPOR
|32
|8
|9
|15
|36
|43
|-7
|33
|16.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
|32
|8
|9
|15
|33
|43
|-10
|33
|17.
|BANDIRMASPOR
|32
|8
|7
|17
|40
|52
|-12
|31
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|32
|6
|10
|16
|33
|66
|-33
|25
Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verildi.
- 33. hafta programı
12 Mayıs Cuma:
18.30 Göztepe-Samsunspor
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ümraniyespor-Altınordu
16.00 Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu
18.30 Giresunspor-Denizlispor
14 Mayıs Pazar:
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor
16.00 Elazığspor-Balıkesirspor
18.30 Adana Demirspor-Sivasspor
18.30 Manisaspor-Şanlıurfaspor
15 Mayıs Pazartesi:
18.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor