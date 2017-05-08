TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

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TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesi 3 maçla tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesi 3 maçla tamamlandı.

Adana Demirspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, en yakın takipçisinin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında Manisaspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Altınordu ile Elazığspor ise 0-0 berabere kaldı.

Dün Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu, Spor Toto 2. Lig'e düşen ilk kulüp oldu.

Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 33. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Denizlispor-Eskişehirspor: 2-0

Sivasspor-Bandırmaspor: 3-0

Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 5-6

Samsunspor-Giresunspor: 1-0

Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor: 2-1

Boluspor-Şanlıurfaspor: 0-2

Altınordu-Elazığspor: 0-0

Balıkesirspor-Manisaspor: 1-2

Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-2

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60
2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58
3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55
4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50
5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50
6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49
7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48
8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47
9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39
10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39
11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38
12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36
13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35
14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34
15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33
17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31
18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

 

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verildi.

- 33. hafta programı

12 Mayıs Cuma:

18.30 Göztepe-Samsunspor

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ümraniyespor-Altınordu

16.00 Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu

18.30 Giresunspor-Denizlispor

14 Mayıs Pazar:

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor

16.00 Elazığspor-Balıkesirspor

18.30 Adana Demirspor-Sivasspor

18.30 Manisaspor-Şanlıurfaspor

15 Mayıs Pazartesi:

18.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor
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