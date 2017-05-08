Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
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TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

Play-off çeyrek final heyecanının tamamlandığı Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final grubu karşılaşmaları, 12 Mayıs Cuma günü başlayacak.

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Play-off çeyrek final heyecanının tamamlandığı Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final grubu karşılaşmaları, 12 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Geçen senelerden farklı play-off sisteminin uygulandığı ligde, normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların play-off çeyrek final mücadelesi bugünkü Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi maçıyla tamamlandı.

Rakiplerini saf dışı bırakan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Nesine.com Eskişehir Basket ve Acıbadem Üniversitesi, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek.

Grubu ilk 2 sırada bitirenlerin adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracağı final grubunda müsabakalar, 12 Mayıs-4 Haziran'da oynanacak.

Play-off final grubunda ilk hafta maç programı şöyle:

12 Mayıs Cuma: 19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Sakarya Atatürk)

13 Mayıs Cumartesi: 17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Acıbadem Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi)

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