Malatya zirveyi bırakmıyor
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MALATYA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Malatya zirveyi bırakmıyor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında  Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. 

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında  Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı.  

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. 

Malatya temsilcisine 3 puanı getiren golleri 52'nci dakikada Yiğitcan ve 73'te İrfan attı.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 48'inci dakikada Pote kaydetti.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor en yakın rakibi Sivasspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

Adana Demirspor 34 puanda kaldı.

TFF 1. Lig

- Adana Demirspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu

Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90 2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)
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