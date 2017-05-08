Osmanlıspor, Karabük'ten eli boş döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR, KARABÜK'TEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Osmanlıspor, Karabük'ten eli boş döndü

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.

380 Okunma

K Karabükspor 1 - Osmanlıspor 0

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Paul Papp, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase (80' Valerica Gaman), Andrey Bliznichenko (59' Dejan Lazarevic), Evgen Seleznyov (75' Mustapha Yatabare), Ermin Zec

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (88' Muhammed Bayır), Adrien Regattin (75' Raul Rusescu), Badou Ndiaye, Pierre Webo, Thievy Bifouma, Aminu Umar

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey, Sarperbarış Saka

Gol: DK 64: Evgen Seleznyov (K Karabükspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 52: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 64: Thievy Bifouma (Osmanlıspor), DK 70: Paul Papp (K Karabükspor), DK 90: Olafur Skulason (K Karabükspor), DK 90: Raul Rusescu (Osmanlıspor)
 

﻿

İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Hamza Hamzaoğlu'ndan U21 takımına yakın takip
Karabükspor, Osmanlıspor'u ağırlayacak
Barisic'den derbi yorumu
Traore'ye sezon sonunda kadar izin
Osmanlıspor, Ankapark'ı test etti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿