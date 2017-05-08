OSMANLISPOR, KARABÜK'TEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

K Karabükspor 1 - Osmanlıspor 0
Spor Toto Süper Lig 30. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.
K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Paul Papp, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase (80' Valerica Gaman), Andrey Bliznichenko (59' Dejan Lazarevic), Evgen Seleznyov (75' Mustapha Yatabare), Ermin Zec
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (88' Muhammed Bayır), Adrien Regattin (75' Raul Rusescu), Badou Ndiaye, Pierre Webo, Thievy Bifouma, Aminu Umar
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey, Sarperbarış Saka
Gol: DK 64: Evgen Seleznyov (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 52: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 64: Thievy Bifouma (Osmanlıspor), DK 70: Paul Papp (K Karabükspor), DK 90: Olafur Skulason (K Karabükspor), DK 90: Raul Rusescu (Osmanlıspor)
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